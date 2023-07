x x

CILSAGO / CARONNO PERTUSELLA – Doppio appuntamento previsto per stasera con la notte bianca, organizzata dai comuni di Cislago e Caronno Pertusella in collaborazione con il il distretto del commercio Antiche Brughiere.

A Cislago l’appuntamento è fissato alle 18 e proseguirà fino alle 2 della di domenica mattina. I cittadini cislaghesi potranno assaporare lo street food tra le strade del centro, ma anche ballare a ritmo di musica. Non mancherà l’intrattenimento per i più piccoli e per le famiglie, che potranno anche divertirsi facendo shopping sotto le stelle grazie ai negozi aperti. La grande sorpresa per la notte bianca: sarà possibile godersi un giro in mongolfiera e restare ammaliati dalla parata di luci.

La manifestazione “La Mezzanotte” di Caronno Pertusella, invece, si terrà a partire dalle 17, quando via Adua, via Dante e corso della Vittoria si colmeranno di gazebo dedicati alla cucina e alle tradizioni, ma anche di animazione per bambini, musica. Grande classico della notte bianca, non possono mancare i negozi aperti per lo shopping sotto le stelle.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione