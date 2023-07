x x

SARONNO – “Un sorso di Liguria a Saronno”: questo il titolo dell’appuntamento previsto oggi dalle 18 nel centro storico di Saronno, da Asterix in via Mazzini: ci sarà la possibilità, per l’aperitivo, di provare il Basilichito, bevanda tipica ligure. L’ha portata in città Alberto Paleardi, storico esponente politico saronnese e “fedelissimo” di Finale Ligure, dove l’estate scorsa aveva anche ricevuto un riconoscimento dal sindaco Ugo Frascherelli per i tanti anni di frequentazione della città, sin da giovanissimo trascorre infatti a Finale le sue vacanze estive.

“Fra i prodotti liguri c’è il Basilichito, che fuori regione è difficile da trovare. Ho pensato, con la disponibilità dello staff del bar Asterix, a partire dal titolare Alessio Pesente, di creare questa testa di ponte per farlo provare anche ai saronnesi; è una delle eccellenze della Liguria” dice Paleardi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

08072023