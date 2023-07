x x

SOLARO – Questa sera ci sarà la dodicesima Notte Bianca organizzata dal Comune di Solaro. Concerti, esibizioni, giochi per bambini e street food sino a notte inoltrata. Il fulcro della manifestazione sarà, come sempre, il centro del paese e per quest’anno si estenderà fino al Polo di Comunità Regina Elena in piazza Cadorna.

Le attrazioni si possono suddividere in quattro macro aree: cultura, spazio bambini, street food e stand. L’intero programma è a disposizione per la consultazione sulla mappa interattiva pubblicata a questo link.

Due i concerti in pieno centro cittadino, davanti a Villa Borromeo: alle 20.30 inizia l’esibizione degli Increased Decay e poi alle 22.30 lo spettacolo 80 voglia di 90&2000. Tra le altre attrazioni culturali, l’apertura straordinaria dell’oratorio Santi Ambrogio e Caterina con i volontari dell’omonima associazione e la mostra La città che cresce dell’artista solarese Tiberio Rilli nei locali di Regina Elena.

L’area bimbi con i giochi giganti dell’associazione Il Tarlo, i gonfiabili e la pista di mini quad sarà posizionata nella zona di piazza Libertà e via Borromeo, mentre in biblioteca si terrà alle 21 la caccia al tesoro “A scuola di magia” a tema Harry Potter.

Per quanto riguarda le consumazioni, ci saranno diversi punti street food con la possibilità di gustare piatti tipici e novità.

Gli stand delle attività commerciali e produttive del paese, oltre che degli hobbisti, occuperanno per la maggior parte via Primo Maggio, via Mazzini e piazza Libertà.

Il centro sarà delimitato dai divieti d’accesso agli incroci tra via Mazzini e via Marconi, via Dante e via Ai Campi, via Borromeo e via San Francesco, via San Francesco e via Giovanni da Solaro, via San Francesco e via San Pietro, via San Quirico e via San Paolo, via per Limbiate e via San Quirico, via Piave e via Vittorio Veneto e piazza Cattorini e via Conciliazione. Per quanto riguarda i parcheggi, sono a disposizione quelli del centro sportivo, via Tasso, via San Francesco, via Drizza, via Pertini, piazza Cattorini e Farmacia Comunale 1 di via Varese. I punti di emergenza individuati sono quelli del comando di Polizia Locale di via Mazzini, un mezzo di soccorso della Croce Rossa Alte Groane di Misinto davanti al palazzo comunale e saranno in servizio gli operatori della Protezione Civile di Solaro.

Monica Beretta, assessore alla Cultura: “Torniamo anche quest’anno con la manifestazione “Nessun Dorma” Notte Bianca solarese giunta alla dodicesima esima edizione per far vivere il centro del paese all’insegna del divertimento, buon cibo e soprattutto buona musica. Ringrazio tutti i commercianti per la collaborazione all’organizzazione, le associazioni, i volontari della protezione civile e gli uffici comunali.”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione