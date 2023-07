x x

CARONNO PERTUSELLA – Come ogni anno, il 25 luglio tornerà come da tradizione la Pastasciutta Antifascista, in occasione del celebre episodio che nel 1943 vide come protagonisti i Fratelli Cervi. L’Anpi di Caronno riproporrà questa tradizione al Parco della Resistenza di via Avogadro.

Lo scorso anno furono offerti ai partecipanti ben 16 kili di pastasciutta, i partecipanti furono circa 150.

Il menù prevedrà la pastasciutta offerta da Anpi, grigliata e patatine (costo di 15 euro) e il menù per bambini dal costo di 10 euro, saranno disponibili previa segnalazione anche piatto vegetariani e vegani.

Durante la serata ci sarà l’accompagnamento musicale a cura del gruppo Lavori Infiniti.

Sarà il 23 luglio l’ultimo giorno in cui potrà essere effettuata la prenotazione, che dovrà pervenire al numero 3291261408 (Viviana) oppure agli indirizzi mail: [email protected] o [email protected].

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione