SARONNO – Gli ultimi giochi a squadre per i bambini e i ragazzini dell’oratorio feriale e un momento di ritrovo conviviale per le famiglie del quartiere che nelle ultime settimane hanno condiviso l’esperienza dell’oratorio. E’ stato un successo per la partecipazione e l’entusiasmo l’evento finale dell’oratorio feriale che si è tenuto venerdì 7 giugno nel cortile della struttura di via San Francesco.

Approfittando della bella serata, neanche troppo calda, sono stati allestiti i tavoli all’esterno dove si sono accomodate tante famiglia tra queste anche l’assessore ai Servizi sociali Ilaria Pagani. Oltre al curato allestimento e alla gustosa attività gastronomica la serata ha visto tante attività e i giochi finale per i partecipanti all’oratorio estivo. Ovviamente presente a fare gli onori di casa il don Alberto Corti.

