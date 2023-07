x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Solaro.

“Sempre Insieme” al Parco Ibisco di Cascina Emanuela è il progetto realizzato dall’associazione Il Giuggiolo con il sostegno dell’Informagiovani/Informafamiglie che si inserisce nell’ambito della quarta edizione del Bando Rigenerare Legami, finanziato da Comuni Insieme, ente capofila del piano sociale di zona dell’ambito di Garbagnate Milanese.

I quattro appuntamenti (di cui uno doppio) rappresentano un’occasione aggregativa per il borgo di Cascina Emanuela e per tutti coloro che vorranno partecipare.

Si comincia lunedì 10 luglio alle 16.30 con il laboratorio “Cosa cresce nel prato? Le erbe spontanee e come utilizzarle nell’alimentazione”. Secondo appuntamento sabato 15 luglio con “L’orto in cassetta: seminiamo e vediamo cosa cresce”. Poi sabato 22 luglio il doppio evento “Facciamo belle le panchine: verniciatura delle panchine del parco”; dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 tutti insieme per dare un nuovo look alle sedute dell’area verde di Cascina Emanuela. Infine lunedì 24 luglio, alle 16.30, l’incontro “I super poteri della corretta alimentazione”.

Per partecipare alle attività è sufficiente iscriversi via WhatsApp al numero 3791143020 indicando nome, cognome e attività alla quale si vuole partecipare. Gli eventi sono gratuiti ma a posti limitati con età minima di 5 anni per partecipare.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione