SARONNO – Sono due botteghe artigiane storiche e un negozio storico quelle che Regione Lombardia ha riconosciuto oggi a Saronno. Si tratta di attività che hanno fatto la storia della città e del suo centro commerciale all’aperto conosciutissime dai saronnesi e da chi gravita in città.

IL PREMIO

La Regione Lombardia ha conferito il riconoscimento di ‘attività storica’ ad altri 454 negozi, locali e botteghe artigiane che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. I nuovi riconoscimenti sono così suddivisi: 254 negozi storici, 97 locali storici e 103 botteghe artigiane storiche. Si arricchisce dunque l’albo regionale delle attività storiche e di tradizione, che ora comprende in totale 3.302 imprese. In provincia di Varese sono 43 negozi, locali e botteghe artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento. I nuovi riconoscimenti sono così suddivisi: 27 negozi storici, 4 locali storici e 12 botteghe artigiane storiche. Si arricchisce dunque l’albo regionale delle attività storiche e di tradizione in Provincia di Varese, che ora comprende in totale 278 imprese.

Nel dettagli le attività premiate sono tre: le botteghe artigiane storiche sono il panificio Borroni since 1975 di via Marconi, il panificio Dolce Forno Busnelli che opera dal 1972 in via San Cristoforo e il negozio storico di calzature e accessori Landini di corso Italia.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, sottolinea come il premio sia “il nostro grazie a chi, con il suo lavoro quotidiano, fa grande la Lombardia. Si tratta di attività che rappresentano la linfa e la tradizione del nostro tessuto economico”. “Il marchio – prosegue Guidesi – è un ringraziamento per artigiani e commercianti che ogni giorno garantiscono un presidio fondamentale per le nostre comunità. Spesso sono imprese a carattere familiare che hanno saputo innovarsi negli anni e assicurare il ricambio generazionale, offrendo servizi e prodotti di qualità. Regione Lombardia è convintamente al loro fianco”.

