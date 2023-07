x x

SARONNO – Lanterne volanti per salutare il via stasera, 13 luglio, del torneo giovanile “Giancarlo Bianchi” al campo di softball di via De Sanctis. la cerimonia, con tutte le squasdre schierate in campo, alle 20.40 dopo una prima e già intensa giornata di gare. Tanto pubblico al centro sportivo saronnese per l’evento, che sino a domenica vedrà affrontarsi otto formazioni under 16: oltre alle organizzatrici dell’Inox Ream Saronno, a fare gli onori di casa il presidente Massimo Rotondo, anche la Nazionale italiana u13, le olandesi Blue angels e Scimitars, le italiane Bollate, Avigliana e School of softball di Sanremo; e le spagnole del Viladecans.

“Una grande soddisfazione è arrivata ancora prima del via, non abbiamo neppure dovuto aprire le iscrizioni al torneo perchè sono giunte una serie di auto-candidature per essere presenti – ricorda Rotondo – E’ il segno di come questo evento sia apprezzato ed ormai noto anche in ambito internazionale, siamo all’ottava edizione ed è sempre stato un grande successo. Piace anche perchè per le squadre partecipanti è un vero tour de force, si gioca tantissimo, tre partite a squadra ogni giorno nei primi giorni e quindi ci si diverte tanto”.

Prologo stamane, il grande lavoro di tanti volontari alle prime luci dell’alba per sgomberare il campo principale dall’acqua piovana caduta nella notte: missione compiuta.

Incontri dunque tutti i giorni dalle 9 del mattino e sino a sera, fino a domenica quando le finali si terranno attorno alle 15.

