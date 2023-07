x x

SOLARO – Grande successo per la mostra di Tiberio Rilli, che si è tenuta nel Polo di Comunità Regina Elena. La mostra antologica dall’impressionismo al metaformismo “La città che cresce (il piano regolatore) dal 1970 al 2020” del maestro, ha messo in evidenza la figura femminile, ma anche studi di approfondimento sul paesaggio, tratti da un lunghissimo periodo di carriera durato ben cinquant’anni. Il tutto introdotto da un catalogo prodotto esclusivamente per l’evento.

L’evento è stato reso possibile dall’associazione culturale Il Pensiero Libero in collaborazione con l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Solaro. Molti i curiosi che si sono avvicinati all’arte, scoprendo l’evoluzione dell’artista e esplorando in profondità il significato delle opere.

La mostra raccoglie anche un lato sociale nelle sue finalità, dato che un’opera è stata messa in vendita a scopo di beneficenza per aiutare due associazioni del territorio, una di Solaro ed una di Cesate.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn