SARONNO/SARONNESE – Gustarsi una rinfrescante birra nell’ultimo week end della Misinto Bierfest, gustare una gustosa pietanza a base di pesce a Solaro alla sagra del pesce, oppure ritrovarsi in pieno centro a Saronno per assistere ad un concerto di musica folk, a voi la scelta.

Venerdì 14 luglio

SARONNO – Alle 21.30, all’arena di casa Morandi in viale Santuario 2, proiezione del film “Avatar La via dell’acqua” per la regia di Jams Cameron. L’evento si inserisce nella rassegna estiva “Cinema sotto le stelle”. Informazioni al sito internet www.cinemasaronno.it.

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio

SOLARO – Torna la 41° edizione della “Sagra del pesce” proposta dalla società A.S.D Pescatori solaresi F.lli Campana (in foto una passata edizione). Location il centro sportivo di via Berlinguer con un programma ricco e scaricabile sul sito www.comune.solaro.mi.it.

ROVELLASCA – Un intero fine settimana al parco Burghé dedicato alla musica live, food truck & beer, luna park, mercatino di hobbisti e molto altro. Dettagli al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

RESCALDINA – Una tre giorni di festa al centro sportivo “Bassetti” di via Roma per la manifestazione “EcoSporTIamo – Facciamo ecologia, sport e mangiamo. Informazioni al sito internet www.comune.rescaldina.mi.it

Sabato 15 luglio

SARONNO – Alle 17, nella storica villa Gianetti di via Roma 20, presentazione del romanzo “Le aquile della notte”. Informazioni al numero di telefono 029623962.

CARONNO PERTUSELLA – Torna la 10° edizione della “Festa Country” in via Pola e in via Borroni con dj set, moto & american cars, cowboy rodeo, animazione e molto altro. La manifestazione è organizzata dal gruppo Alpini Caronno Pertusella Bariola.

LIMBIATE – Alle 21, nella location di villa Mella, evento “Gran Soirée al Café Chantant” organizzato dal distretto urbano del commercio. Informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Domenica 16 luglio

SARONNO – Dalle 8 alle 18, in piazza del Mercato, torna il “Mercatino del collezionismo & delle cose vecchie”. Informazioni al sito internet www.prolocosaronno.it.

CESANO MADERNO – Alle 17, nella sala Aurora di palazzo Arese Borromeo, concerto “Ma appassionato” concerto per violoncello e pianoforte” in collaborazione con il conservatorio di musica di Como. Informazioni al sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it.

SARONNO – Alle 21, in piazza Libertà, serata di musica folk e danze popolari con Andrea Capezzuoli e compagnia. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

MONZA – La mostra “Banksy painting walls è visitabile all’Orangerie della villa Reale fino al 5 novembre, informazioni al sito internet www.reggiadimonza.it.

Fino a domenica 16 luglio

MISINTO – Si conclude la 26° edizione della Misinto Bierfest al Monchshof Stadl di via Marconi. Un’occasione per passare insieme le serate d’estate gustando la bevanda più amata al mondo, la birra.

