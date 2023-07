x x

CESANO MADERNO – Non una ma una serie di Notti bianche caratterizzano l’estate di Cesano Maderno, a pochi chilometri dal Saronnese. Oggi appuntamento in centro. Dalle 19 chiusura alle auto del centro storico e apertura straordinaria del Giardino Arese Borromeo (ingresso da via Garibaldi e via Borromeo); negozi aperti, mercatino Hobby Art, sfilate, aree food & beverage, musica lungo le vie e le piazze del centro storico.

Dalle 20 spettacoli itineranti per bambini per le vie del centro e apertura Area bimbi in piazza Esedra con gonfiabili e artisti di strada. Dalle 20.30 apertura straordinaria di Palazzo Arese Borromeo alle visite (visite in autonomia 3 euro, visita guidata alle 21.30 a cura dell’associazione Vivere il Palazzo a 6 euro).

Alle 21 nel cortile dell’oratorio dei santi Angeli Custodi di Palazzo Arese Borromeo: eeading letterario tratto da “Novecento” di Alessandro Baricco. Con Filippo Pellegrini. Alle 21 all’auditorium Disarò “Meet the Meeting”, presentazione del Meeting di Rimini con introduzione a cura di Sandro Ricci, direttore del Meeting dal 1982 al 2018. A cura della parrocchia di Santo Stefano Protomartire.

Dalle 21.30 proiezione gratuita del film Vasco live-Roma Circo Massimo di Giuseppe Diego Romano nel Giardino Arese Borromeo.

Modifiche della viabilità – In occasione della Notte bianca, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito dalle 19 di venerdì 14 luglio alla 1 del giorno successivo in via Borromeo (tratto compreso tra la via Cantù e la via Torrazzo); via Sant’Antonio; via Nazario Sauro; via IV Novembre; piazza Vittorio Veneto; via Torrazzo (da piazza Vittorio Veneto a piazza Arese); piazza Mons. Arrigoni; via Silvio Pellico (tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Curti Lupi); corso Libertà (tratto compreso tra la piazza Mons. Arrigoni e la via Parini); via Dante (tratto compreso tra la via Cardinal Ferrari e piazza Mons. Arrigoni); via Volta (tratto compreso tra corso Libertà e via Giuseppe Ronzoni/Santo Stefano). Divieto di sosta e doppio senso di circolazione per i residenti in via Giuliana Ronzoni (lato ovest), via Silvio Pellico (tratto compreso tra la via Volta e via Curti Lupi).

(foto archivio)

14072023