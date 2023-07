x x

ROVELLO PORRO – La natura incontra l’arte nella nuova mostra presentata dall’associazione culturale Helianto, dal titolo “Arte botanica”. Con il patrocinio del comune di Rovello Porro, l’esposizione si configura come una mostra personale in cui l’artista Daniela Arrighi presenta alcuni dei suoi acquerelli. Il disegno botanico è una tecnica antica, che richiede passione e un’incredibile pazienza. Una vera e propria arte che nasce dall’esigenza dei primi naturalisti, che chiaramente ai tempi non disponevano di moderni strumenti come le macchine fotografiche, di riprodurre con esattezza le specie vegetali del territorio.

L’inaugurazione della mostra è prevista per il prossimo 15 luglio, alle 17.30, nel centro civico in piazza Porro 19; sarà possibile visitare la mostra sabato 15 e domenica 16 luglio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

