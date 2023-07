x x

SARONNO – Torna domani mattina in piazza Libertà il Gazebo del Pd – sezione di Saronno per incontrare ed informare i cittadini riguardo ad una tematica che sta tenendo banco in questi giorni sul panorama politico nazionale, il salario minimo, “A tutela di oltre 3 milioni di lavoratori poveri in Italia”.

“Chiediamo una giusta e dignitosa retribuzione, perché per noi il ‘lavoro’ e ‘povero’ non devono più stare nella stessa frase, siamo passati in pochi anni da 200 a 1000 contratti nazionali, di cui 800 ‘pirata’, il lavoro povero nasce qui; e allora partiamo dal salario minimo per contrastare i contratti di lavoro Pirata, supportare il lavoro in assenza di contratti e rappresentare un argine anche se minimo, all’aumento dei prezzi e dell’ inflazione”.

