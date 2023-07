x x

SARONNO – Forse era dovuto dal caldo o da qualche problema di salute ma certo è che la prontezza del saronnese che ieri pomeriggio intorno alle 18 è stato colto da un malore gli ha permesso di essere rapidamente soccorso.

Già perché il saronnese sentendosi mancare è uscito sul balcone e si è sdraiato a terra. Così vedendolo alcuni passanti e vicini hanno dato l’allarme e in poco tempo sono arrivati i soccorsi che gli hanno presto le prime cure prima sul posto e poi all’ospedale cittadino dove è stato portato in ambulanza.

E’ l’emergenza avvenuta ieri sera in viale Rimembranze dove come detto intorno alle 18 sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Le forze dell’ordine sono entrate nell’appartamento dell’uomo che sdraiato sul balcone era evidentemente provato dal malore improvviso di cui è stato vittima. Come detto è stato soccorso e portato all’ospedale.

per le foto si ringrazia il nostro lettore

