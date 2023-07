x x

SARONNO – Nella giornata di sabato 15 luglio, la società Alfa effettuerà lavori sulla rete idrica all’altezza di via Caduti della Liberazione. Pertanto, dalle 8 alle 19 (in caso di maltempo i lavori si protrarranno fino a domenica 16 luglio) il tratto di via Caduti della Liberazione compreso tra via Carcano e via Molino sarà area di cantiere, con divieto di transito e di sosta.

Le norme temporanee

Queste le disposizioni nel dettaglio:

i veicoli (esclusi autobus e autocarri) provenienti da via Cantore, giunti all’intersezione tra via Caduti della Liberazione e via Carcano avranno l’obbligo di svoltare a sinistra oppure a destra;

gli autobus e gli autocarri provenienti da via Cantore, giunti all’intersezione tra via Caduti della Liberazione e via Carcano avranno l’obbligo di svoltare a sinistra;

i veicoli percorrenti via Molino, giunti all’intersezione con via Caduti della Liberazione, avranno l’obbligo di svoltare a destra, eccetto residenti in via Genova;

i veicoli percorrenti via Caronni, giunti all’intersezione con via Caduti della Liberazione, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra, eccetto residenti in via Genova;

i veicoli percorrenti via Marconi, giunti all’intersezione con via Caduti della Liberazione, avranno l’obbligo di svoltare a destra (solo residenti e autorizzati Ztl oppure a sinistra).

