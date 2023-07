x x

LIMBIATE – Nuovo appuntamento con “Anfiteatro summer festival”: tutti in piazza Aldo Moro questa sera, sabato 15 luglio, per ballare e divertirsi insieme alla Libera associazione anziani e pensionati al Villaggio Giovi.

Le danze si aprono con la passione latina ed il ritmo travolgente di salsa e merengue. Si mangia, si canta e si balla, ma soprattutto si sta insieme per trascorrere una sera d’estate sotto le stelle. “C’è posto proprio per tutti, ballerini provetti o semplici appassionati, perché l’importante è divertirsi! Vi aspettiamo numerosi in piazza Aldo Moro. Ingresso libero. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Limbiate” dicono dall’Amministrazione civica limbiatese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto; piazza Aldo Moro di Limbiate)

15072023