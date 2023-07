x x

LIMBIATE – Oggi, sabato 15 luglio, alle 21 appuntamento a Villa Mella per un evento unico: arriva il “Café Chantant” per far rivivere il clima della Belle epoque.

L’Amministrazione comunale, nell’ambito del progetto del Distretto urbano del Commercio, ha infatti organizzato il “Grand Soirée al Cafè Chantant” nel chiostro di Villa Mella, uno spazio suggestivo nel centro della città con musiche di altri tempi. Sarà una serata a tema per far rivivere il “tabarin”, regno di maliarde, seduzione e uomini in frac, frequentato da scapigliati del XX secolo che canteranno e suoneranno in onore di un’era gaudente e squattrinata. Arie da salotto, melodie classiche e le più belle pagine tratte dall’opera e dall’operetta saluteranno un’epoca in cui si pensava che amore e morte regnassero sopra ogni cosa.

L’evento è organizzato dal Comune di Limbiate nell’ambito del progetto “Facciamo il Centro – Dal Commercio alla nuova città”, con il contributo di Regione Lombardia e la collaborazione di Confcommercio – Associazione territoriale Seveso. Accesso libero. Gradita la partecipazione con costumi dell’epoca.

(foto archivio: Villa Mella di Limbiate)

15072023