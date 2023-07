x x

ROVELLO PORRO – In occasione della ricorrenza della Madonna del Carmelo, ci sarà la banda in concerto, questa sera infatti, il corpo musicale Santa Cecilia, si esibirà in un concerto live, l’appuntamento sarà davanti al Santuario, e l’inizio della serata sarà previsto per le 21.

Le celebrazioni liturgiche invece, saranno officiate alle 7, alle 8 e alle 10, quella solenne a cura di don Alberto Angaroni, in occasione del 10° anno di sacerdozio.

Le celebrazioni andranno avanti lunedì alle 10, con la messa solenne di Don Enrico Nespoli, parroco di Turate, in occasione del suo 30° anno di sacerdozio, mentre alle 16 la benedizione dei bambini.

