SARONNO – Il maltempo del venerdì mattina, e sino al primo poomeriggio, con pioggia a tratti anche intensa ha costretto a rinviare ad oggi alcune delle gare in programma oggi; al diamante di via De Sanctis si è comunque poi giocato sino alla serata.

Si tratta della ottava edizione del torneo internazionele giovanile “Giancarlo Bianchi” organizzato sul proprio campo di via De Sanctis dell’Inox Team Saronno del presidente Massimo Rotondo. In campo otto formazioni under 16, oltre alle locali anche la Nazionale italiana (under 13) e le rappresentative U16 di Viladecans (Spagna), Blue Angels e Scimitars (Olanda), Avigliana Bees, Mkf Bollate e School of softball di Sanremo. E’ stato un intenso venerddì che ripercorriamo anche con le immagini di Laura Massarenti.

Risultati

1′ giornata: Scimiters-Blue Angels 6-13, Inox Team Saronno-Avigliana Bees 8-0, Mkf Bollate-School of softball 13-4, Viladecans-Italia U13 2-11, Saronno-Scimitars 9-4, Blue Angels-Avigliana 12-8, Viladecans-Bollate 1-7, School of softball-Italia U13 4-16, Avigliana-Scimiters 12-4, Bluea Angels-Saronno 9-0, School of softball-Viladecans 4-11.

2′ giornata: School of softball-Blue angels 0-8, Mkf Bollate.Scimiters 4-3, Mkf bollate-Avigliana Bees 9-1, Italia U13-Inox Team Saronno 7-1, Avigliana Bees-School of softball 10-6.

Il programma prevede gare tutti i giorni dalle 9 sino a domenica quando ci saranno le finali.

