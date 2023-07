x x

UBOLDO – Sarà dopodomani l’ultimo appuntamento con le camminate crepuscolari, ultima meta degli Aficionados delle escursioni organizzate dal Parco dei Mughetti.

I partecipanti a questi 6 kilometri di camminata si ritroveranno alla Cascina Leva, in via per Cerro Maggiore, la durata della camminata sarà di circa 2 ore, e saranno accompagnati da una guida naturalistica, che spiegherà agli escursionisti le caratteristiche dei vari ambienti del parco.

Per la camminata saranno ammessi 30 partecipanti, previa iscrizione obbligatoria al numero 02.96951140 o via mail all’indirizzo [email protected], in caso di maltempo la singola camminata verrà annullata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione