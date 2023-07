x x

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese (Eccellenza) continua in grande stile la sua campagna acquisti e schiera nel suo attacco un nome importante: Christian Provenzano.

Nato a La Spezia nel 1996, Provenzano negli ultimi dieci anni ha calcato i campi di Serie D ed Eccellenza collezionando 103 presenze e realizzando 40 gol: Christian ha vestito le maglie del Chiavari Calcio Caperana, del Sestri Levante, del Castiadas, del Rivasamba passando poi per Cadimare e Avezzano. Nella stagione 2021-2022 al Campomorone Santolcese in 23 partite ha segnato ben 17 reti. In evidenza anche una stagione americana nei Coker Cobras, squadra universitaria legata alla Coker University in South Carolina dove ha portato a termine un importante percorso di studio.

“Quando mi ha chiamato la Caronnese non ho potuto dire di no: so che la società sta allestendo una squadra importante, in arrivo ci sono giocatori che sicuro faranno bene. Conoscendo la storia di questa società ho accettato questa nuova sfida ad occhi chiusi senza fiatare: sono sicuro che sarà una grande stagione e io voglio essere protagonista insieme a tutto il gruppo”, queste le prime parole di Christian Provenzano in rossoblù.

