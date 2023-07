x x

ROVELLASCA – Al parco Burghè di via Roma a Rovellasca la seconda edizione del “Rovellasca on the road”, il via da giovedì scorso si andrà avanti oggi e poi nel prossimo weekend. Per la serata odierna è previsto il concerto-tributo a Ligabue con la Luca Carrus rock show tribute band.

Poi tanto street food. Il menu di questi giorni propone porchetta, hamburger, puccia salentina, bombette pugliesi, arrosticini, panzerotti fritti, piatti nessicani e siciliani; primi piatti, pesce, pinsa, crepes dolci e salate e fritti. Cucine aperte dalle 18, la domenica anche a mezzogiorno (area tavoli, anche al coperto). L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale.

Come detto, si riprenderà nel prossimo fine settimana con altri appuntamenti a partire da venerdì 21 luglio.

(foto archivio: un precedente appuntamento musicale nella zona)

