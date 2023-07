x x

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue la rassegna teatrale “Lievito madre, rassegna di teatro per nutrire l’anima”, giovedì 20 luglio alle 21 ci sarà infatti uno spettacolo di Clownerie e giocoleria curato da Claudio Cremonesi, dal titolo “Zitto zitto”.

L’appuntamento sarà in piazza del Mercato, ed alle 22 seguirà con “Grand Cabaret de Madame Pistache”, uno spettacolo comico e musicale curato da Marta Pistacchi; la rassegna si chiuderà giovedì 27 luglio alle 21, al parco Avogadro con “Popbins”, uno spettacolo curato da Jashgawronsky Brothers; per quest’ultimo evento, gli organizzatori invitano i partecipanti a munirsi di un telo per potersi gustare un pic-nic con i cestini offerti dalla ProLoco.

Gli eventi saranno a ingresso libero e la partecipazione gratuita; in caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno nella tensostruttura interna al parco.

(Foto d’archivio).

