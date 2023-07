x x

ROVELLO PORRO – “Passeggiando per Rovello in questi giorni vi sarete accorti che giovani artisti stanno dipingendo il nostro paese. Si sono appassionati all’arte grazie alle loro maestre e a Gianluigi che con loro ha iniziato un percorso storico ed artistico su Rovello. I ragazzi hanno recepito quello che diceva Vincent Van Gogh: “Se senti una voce dentro di te che ti dice: non puoi dipingere, allora a tutti i costi dipingi e quella voce verrà messa a tacere”. Così l’assessore comunale all’Istruzione di Rovello Porro, Daniela Banfi.

Prosegue Banfi: “Grazie ragazzi! Un ringraziamento speciale alle vostre maestre, a Gianluigi Alberio, consigliere con delega alla Cultura ed a Luciano Premoli che da subito ha creduto al progetto “Dipingiamo Rovello”. E questo é solo l’inizio… Aspettatevi altri “attacchi d’arte”.

