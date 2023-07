x x

MISINTO – E’ stato un successo. La Misinto Bierfest, anche per l’edizione 2023, ha fatto il botto. Il numero di partecipanti, i litri di birra, il prestigioso riconoscimento “per le attività di comunicazione sui media e sui social”, l’atmosfera e la presenza delle istituzioni e delle associazioni del territorio hanno contribuito al successo della 26′ edizione della Misinto Bierfest, grande manifestazione organizzata da Gam E20 a Misinto. I numeri parlano da soli e raccontano di un’edizione davvero unica. I litri di birra fresca versati nei boccali sono stati più di 27 mila. Grande successo, in particolare, anche per la nuova arrivata in casa Kulmbacher, la Birra dell’autista. Il nuovo prodotto con gradazione alcolica inferiore allo 0.5% presentato per la prima volta a Misinto, ha avuto un riscontro importante con circa 450 litri versati. Anche la Radler, con gradazione alcolica pari al 2%, è stata molto richiesta con 1700 litri distribuiti ai partecipanti alla Misinto Bierfest. Segnali di attenzione verso una consapevolezza sempre più radicata sul bere consapevole.

Nel corso delle 11 serate della manifestazione sono state circa 55 mila le persone che hanno preso parte alla festa sotto il grande tendone del Mönchshof Stadl. Di particolare rilievo, per questa edizione della Misinto Bierfest, il prestigioso riconoscimento per il lavoro di comunicazione sui media e social. Giovedì 13 luglio il giornalista Silvano Rusmini, sul palco del Mönchshof Stadl ha, infatti, premiato la Misinto Bierfest con la targa “Riconoscimento per le attività di comunicazione sui media e sui social”. Si tratta della prima festa della birra in Italia ad aver ricevuto questo riconoscimento, tradizionalmente rivolto solo alle attività commerciali e di somministrazione.

Tra le tante iniziative da segnalare il successo della Giornata della Famiglia che ha visto l’adesione di 15 associazioni attive nell’ambito della disabilità. Domenica 9 luglio sono stati oltre 220 i partecipanti all’iniziativa che ha visto anche la donazione, da parte di Gam E20, di 5mila euro per le attività delle associazioni del territorio.

“La Misinto Bierfest si è conclusa con un successo importante fatto di numeri e di riconoscimenti- ha sottolineato il presidente di Gam E20 Fabio Mondini – L’attestato per le attività di comunicazione e social, in particolare, ci ha dato la conferma dell’importanza di un lavoro nell’ambito della comunicazione in cui abbiamo sempre creduto e a cui abbiamo da sempre dato estrema importanza.

Il lavoro prosegue facendo tesoro del passato e proiettando la nostra attenzione su alcuni aspetti che abbiamo visto essere molto apprezzati. In particolare il risultato in termini di numeri della Birra dell’autista e della Radler, sottolinea la necessità di andare anche oltre ai prodotti classici e da sempre estremamente apprezzati. Il mercato chiede anche altro e noi, come Misinto Bierfest, siamo pronti per ascoltare queste richieste proponendo prodotti di grande qualità a ridotta gradazione alcolica. Prodotti che vanno ad affiancare le classiche birre a cui il nostro pubblico è da sempre affezionato.

Un ringraziamento sincero va ai 70 volontari e ai ragazzi degli istituti alberghieri che, con passione e professionalità, hanno reso possibile la nostra Bierfest. Infine un doveroso riconoscimento va alle Donne della Birra, per la prima volta sotto al tendone del nostro Mönchshof Stadl. Un grazie per l’offerta culturale e di approfondimento che hanno saputo proporre ai partecipanti della Misinto Bierfest”.

“La Misinto Bierfest si riconferma una manifestazione di altissimo livello sotto ogni punto di vista- ha precisato il sindaco di Misinto Matteo Piuri – Si tratta di una festa che, anno dopo anno, ha saputo raccontare il grande spirito di solidarietà e voglia di condivisione del nostro paese e farlo conoscere al di fuori dei confini provinciali. Per il nostro Comune, ospitare questo grandissimo evento significa anche avere l’opportunità di sottolineare l’importanza della rete di associazionismo e di partecipazione personale ad attività belle e a sfondo benefico come questa. Il lavoro non è finito. La mia amministrazione continuerà a sostenere Gam E20 anche per le iniziative future. Siamo già al lavoro per la Sagra dell’Uva di ottobre, nuova manifestazione che dopo sole due edizioni è diventata un appuntamento atteso da tutta la cittadinanza”.

Parte del ricavato della Misinto Bierfest, come da tradizione, verrà investito in progetti per il territorio. Nei prossimi mesi, in accordo con il Comune, verranno realizzate iniziative mirate per Misinto. Nel corso delle passate edizioni Gam E20 ha sostenuto iniziative e progetti per circa 350mila euro

La Birra dell’autista

L’edizione del 2023 ha visto una grande novità studiata per lanciare un messaggio contro l’abuso dell’alcol, soprattutto per i più giovani: la nuova Birra dell’Autista per viaggiare senza pensieri.

La nuova birra alla spina ha una gradazione alcolica pari a meno dello 0.5% ed è una Mönchshof Naturtrübs Alkoholfrei, naturalmente torbida e non-filtrata, con un gusto tipico delle birre dalla Franconia.

