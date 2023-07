x x

SENIGALLIA – Si può essere più felici seguendo gli insegnamenti di Gesù o seguendo quelli di Epicuro? A questa e a tante altre domande tenteranno di dare una risposta gli ospiti del quinto Festival Epicureo di Senigallia il 20 luglio dalle ore 17 alle 20 e dalle 21:30 alle 23 alla Rotonda a Mare.

Il titolo di quest’anno: “Più felici degli dei” prende spunto dalla Sentenza Vaticana 33.“Il grido della carne è: non aver fame, non aver sete, non aver freddo. Colui che abbia soddisfatto questi bisogni, o che si aspetti di poterli soddisfare, può gareggiare in felicità anche con Zeus.” Ne approfitteremo per confrontare il pensiero di Epicuro sulla Felicità con la tradizione ebraica e con il cristianesimo.



La sessione pomeridiana, dalle 17 alle 20, si terrà alla Rotonda a Mare. Ecco i protagonisti.



Federico Giulio Corsi della Sapienza e Jurgen Hammertaed dell’Università di Colonia presenteranno una traduzione inedita delle massime di Enoanda. Un breviario filosofico: le sentenze nell’iscrizione epicurea di Diogene di Oinoanda il titolo del loro intervento.

Paola Palmieri del Liceo Medi di Senigallia, appena insignita del Premio Nazionale di Filosofia “Le figure del pensiero” ci parlerà de La felicità come eudaimonia o autarchia? Pratiche Filosofiche e cura di sé.

Concluderà il pomeriggio Vittorio Robiati Bendaud dell’Università di Lugano.La felicità come dovere verso Dio. Un confronto tra l’epicureismo classico e la tradizione talmudica.



La sera alle 21, sempre alla Rotonda a Mare i protagonisti saranno il filosofo epicureo Gianluca Esposito ed il Vescovo di Senigallia Franco Manenti che dialogheranno sul tema: Epicuro e Gesù? Un confronto sulla felicità.

L’operatore telefonico marchigiano Netoip offre due premi per le migliori tesi di laurea su Epicuro. Il primo premio è di di 1.500€, il secondo premio è di 500€.

La giuria internazionale del premio è presieduta dal Professor Roberto Radice dell’Università Cattolica di Milano e vede coinvolti eminenti studiosi delle università di Roma, Trento, Colonia e Providence (Rhode Island).

A coordinare il premio è l’Associazione Culturale il Mondo di Epicuro, che ogni anno organizza a Senigallia il Festival Epicureo durante il quale, come ormai è tradizione, vengono consegnati i premi.

Per candidare la propria tesi al Premio Netoip è necessario inviarla, insieme ad una liberatoria e ad una lettera di presentazione del proprio relatore a [email protected].

Le tesi possono essere inviate entro il 31 dicembre 2023 e verranno premiate durante il Festival Epicureo del 2024.

Il bando è disponibile qui. Nel 2020 il Premio Netoip è stato assegnato in ex equo a:Tiziana di Fabio con la tesi: “Giustizia e philia: Politica e filosofia nell’Epicureismo greco”; Vincenzo Damiani con la tesi: “La Kompendienliteratur nella scuola di Epicuro. Forme, funzioni, contesto“.

Nel 2021 il Premio Netoip è stato assegnato a: Eleni Avdoulou con la tesi: “Ein Epikureer demontiert stoisches Politikverständnis.Philodem, Über Rhetorik III (col. I-XX Sudhaus)“. Nel 2022 il premio Netoip è stato assegnato a: Primo premio. Chiara Rover con la tesi: “Fedeltà senza dogmatismo, l’epistemologia di Lucrezio“; Secondo premio. Federico Giulio Corsi con la tesi: “Epistemologia e scienza della natura in Diogene di Enoanda“.