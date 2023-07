x x

SARONNO – A luglio il giovedì sera è quello di festa a Saronno, coi negozi aperti e gli eventi in centro. Tanto caldo, però, in questi giorni, che ha forse spinto diversi commercianti a tenere chiuso ed anche molti cittadini a restare a casa con le finestre spalancate e, in più fortunati, con l’aria condizionata accesa. Insomma, anche oggi come nei giovedì precedenti non c’era il pienone ma un po’ di gente comunque la si è vista, soprattutto dove c’era le iniziative – musicali e di intrattenimento – promosse dai singoli locali.

Nel giardino di Villa Gianetti, sede comunale di rappresentenza in via Roma, anche “The garden”, festa della birra “permanente” che si tiene tutti i fine settimana.

(foto dal centro di Saronno questo giovedì sera)

