SARONNO/SARONNESE – Approda a Saronno la 7° edizione del Festival Storie di Cortili, un evento musicale dove si esibiranno il gruppo musicale Sulutumana, Scarlet Riviera, compositrice e violinista americana, famosa per la sua collaborazione con Bob Dylan e Sarah Lee Guthrie cantautrice statunitense.

Venerdì 21 luglio

CESANO MADERNO – Alle 21.30, nella cornice storica di palazzo Arese Borromeo, “Tango Clandestino” a cura di Camilla Barbarito Quintett. Per dettagli sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it.

RESCALDINA – Alle 21, alla Consulta Commercio di via Bossi, si svolge “La notte di via Bossi” con musica dal vivo e cena. Informazioni al sito internet www.comune.rescaldina.mi.it.

SARONNO – Alle 21, nei giardini di villa Gianetti in via Roma 20, Festival Storie di Cortile con i Sulutumana, Scarlet Rivera e Sarah Lee Guthrie. In caso di maltempo il concerto si terrà al Cineteatro Prealpi. Info al sito internet www.storiedicortile.it.

Da venerdì 21 a domenica 23 luglio

ROVELLASCA – Un intero fine settimana al parco Burghé dedicato alla musica live, food truck & beer, luna park, mercatino di hobbisti e molto altro. Dettagli al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

Sabato 22 luglio

ROVELLASCA – Dalle 10 alle 12, allo spazio santa Marta di piazza Risorgimento, “Escape room” evento gratuito per bambini dagli 11 anni in su. Iscrizione al numero 3513169318.

Domenica 23 luglio

SARONNO – Alle 21.30, all’arena di casa Morandi in viale Santuario 2, proiezione del film “Le otto montagne”. L’evento si inserisce nella rassegna estiva “Cinema sotto le stelle”. Informazioni al sito internet www.cinemasaronno.it.

