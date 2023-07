x x

SARONNO – Circolazione rallentata in città e nell’intero comprensorio per le conseguenze della maxi grandinata, con pioggia e vento, che si è abbattuta sulla città di Saronno e l’intero comprensorio.

Alle 11,30 i due sottopassi, quello di via Primo Maggio e di via Milano, sono ancora chiusi perchè invasi dall’acqua. Nel primo è rimasta una vettura bloccata all’intero. Circolazione difficoltosa per piante sulla sede stradale in via Miola e in via Frua. Auto che faticano a passare in via Varese per la pianta caduta poco prima della rotonda con via Milano. Sempre in via Milano davanti al cimitero è caduta un’altra pianta che ostacola il passaggio delle vetture.

Circolazione a passo d’uomo sulla Saronno-Monza per le strade allagate dalla pioggia ma anche piene di rami e resti di verde. Tante le auto costrette a circolare con parabrezza e lunotti pesantemente danneggiate o addirittura senza finestrini

