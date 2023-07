x x

SOLARO – Sabato sera si è svolta la “Grigliata sotto le stelle”, la tradizionale festa estiva del Centro Diurno Disabili Il Faro, con sede a Cogliate, per l’accoglienza diurna di persone maggiorenni disabili. Lo scopo del servizio è offrire interventi socio-educativi-assistenziali mirati e personalizzati per ogni singolo utente. Quest’anno l’evento è stato molto frequentato e ha visto la partecipazione anche di alcuni comuni proprietari della struttura, con la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni di Cogliate, Ceriano e Solaro. La festa si è conclusa con un momento di karaoke insieme ai ragazzi.

Dice la sindaca di Solaro Nilde Moretti: “Il Cdd Il Faro svolge una funzione indispensabile per le nostre comunità. E ce ne rendiamo conto ad ogni evento che promuovono e ad ogni attività che organizzano con i ragazzi. Siamo orgogliosi di farne parte e confermiamo il nostro sostegno proprio per questo peculiare servizio utile a tante famiglie del territorio. Ne comprendiamo l’importanza e soprattutto capiamo guardando negli occhi gli utenti, i ragazzi, quanto bene possa fare loro”.

Monica Beretta, assessore all’Educazione e Politiche per la Famiglia: “Quest’anno ricorre il 15 anniversario della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità nella quale, per garantire il benessere della persona, al centro è stato messo l’interesse al singolo individuo ma anche l’attenzione al suo ambiente di riferimento, sia fisico che relazionale. Nessuna legge o convenzione infatti può sostituire la responsabilità dei singoli e ciascuno di noi, su questo tema, è chiamato ad una grande responsabilità, pertanto il doveroso ringraziamento va a famiglie, educatori e volontari che con passione accolgono i nostri ragazzi e li fanno sentire parte di una grande famiglia”.

(foto: alcune immagini dell’evento)

21072023