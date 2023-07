x x

CARONNO PERTUSELLA – Sarà domani l’ultimo giorno per effettuare la prenotazione per la Pastasciutta Antifascista dei Fratelli Cervi.

Come ogni anno, il 25 luglio tornerà come da tradizione la Pastasciutta Antifascista, in occasione del celebre episodio che nel 1943 vide come protagonisti i Fratelli Cervi. L’Anpi di Caronno riproporrà questa tradizione al Parco della Resistenza di via Avogadro.

Lo scorso anno furono offerti ai partecipanti ben 16 kili di pastasciutta, i partecipanti furono circa 150.

Il menù prevedrà la pastasciutta offerta da Anpi, grigliata e patatine (costo di 15 euro) e il menù per bambini dal costo di 10 euro, saranno disponibili previa segnalazione anche piatto vegetariani e vegani.

Durante la serata ci sarà l’accompagnamento musicale a cura del gruppo Lavori Infiniti.

Sarà il 23 luglio l’ultimo giorno in cui potrà essere effettuata la prenotazione, che dovrà pervenire al numero 3291261408 (Viviana) oppure agli indirizzi mail: [email protected] o [email protected].

