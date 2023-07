x x

LIMBIATE – Anche questo fine settimana si balla all’anfiteatro di piazza Aldo Moro di Limbiate. La “Libera associazione anziani e pensionati Villaggio Giovi”, con il patrocinio del Comune di Limbiate, vi aspetta oggi, sabato 22 luglio, a partire dalle 19.30 per una serata danzante con “Titti e Cristian”.

Si va avanti domenica

Domenica 23 luglio le danze proseguono, sempre all’insegna del motto “Mangia, bevi e balla”, con la band “Torpedo Blu”. Non mancherà, come di consueto, il punto ristoro sempre aperto e tanto divertimento per tutti! Ingresso libero da parte di tutti gli interessati: il divertimento è assicurato.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: piazza Aldo Moro di Limbiate, che ospiterà anche questi eventi musicali)

22072023