ROVELLO PORRO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Helianto.

Dando uno sguardo alla programmazione 2022/2023 possiamo ritenerci soddisfatti. Il nostro obiettivo è quello di diffondere la cultura in ogni sua forma. A settembre 2022 Antonio Siciliani recita ” Eligio della maglia nera” a villa Gianetti per la Saronno bike week, a ottobre è ripartito ” art foyer” con i ritratti di Simona Atzori, a novembre Francesco Faina a Rovello porro con la mostra “pesci di acqua colorata”, a dicembre ” art foyer” con le stampe incise a mano di Gianmaria Aprile. Col nuovo anno, a gennaio 2023 apertura con la presentazione di ” essere paziente”, romanzo di Walter Allievi, a febbraio art foyer con ” look at me” di Gianluigi Alberto, a marzo la cerimonia di premiazione del ” Daniela Cairoli” al centro civico di Rovello,premio giunto alla ventesima edizione, dal 25 marzo al 2 aprile la partecipazione al festival giorni diversi ( con la presentazione dell’antologia ” sette voci in campo” ) , a metà aprile Ronzip theater di Filippo Borella e la performance artistico musicale col musicista Ivano Torre, a maggio l’apertura della decima edizione della ” lingua del girasole” e la mostra ” supereroe” di Antonio marciano ( e annesso laboratorio di pixel art dedicato ai più piccoli e opera donata al bar Galli al teatro, sponsor dell’iniziativa ), venerdì 2 giugno per la festa della Repubblica la lettura di Calamandrei alla sala consiliare di Rovello, a giugno ” 6 poeti comaschi'” al centro civico, chiusura della stagione il 15 luglio con ” Arte botanica”, acquerelli di Danila Arrighi. Per la nuova stagione siamo già all’opera con tante nuove sorprese e collaborazioni. Sicuramente presenteremo alla Bike Week di Saronno un nuovo monologo curato dal nostro attore Antonio Siciliani il 24 Settembre. Ripartirà anche Art Foyer, un grande progetto in collaborazione con Artigianarte di Sabrina Romanò. Si tratta di una serie di mostre continuative nel foyer del Teatro Giuditta Pasta. Prossimi nomi Vendramin e Nasoni.

