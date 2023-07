x x

SARONNO – È stata inaugurata in via Biffi una panchina viola per la fibromialgia, promossa dall’associazione Aisf di Saronno con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

L’iniziativa è stata promossa con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione rispetto alla fibromialgia, una malattia cronica caratterizzata da dolori muscolari in assenza di sintomi infiammatori; una panchina che rappresenta un simbolo, per una malattia ancora ritenuta invisibile.

All’inaugurazione hanno presenziato l’assessore Ilaria Pagani e Francesca Pozzoli, che ci hanno tenuto a manifestare la vicinanza dell’amministrazione comunale verso queste tematiche.

