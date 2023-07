x x

LIMBIATE – “Lo scorso 19 luglio la nostra comunità ricorda le 268 vittime della tragedia che trentotto anni fa colpì la Val di Stava, località turistica in Trentino Alto Adige alle pendici della miniera di fluorite di Prestavel”: a ricordarlo sono i responsabili dell’Amministrazione civica limbiatese.

Come rammentano dal Comune: “Alle ore 12.22 furono proprio i bacini della miniera a cedere, riversando nella zona sottostante migliaia di metri cubi di fango e travolgendo gli affollati alberghi della valle sottostante. Tra essi anche l’Hotel Miramonti, conosciuto soprattutto tra i brianzoli che amavano trascorrere momenti di tranquillità nella valle del Trentino. Una strage che portò via anche alcuni cittadini limbiatesi, che restano vivi nel ricordo della comunità: Giancarlo e Teresina Colombo e la loro figlia Deborah, quattordicenne, così come Luigi, Maria Grazia e Caterina Vertova”.

(foto: il monumento che a Limbiate ricorda la tragedia)

