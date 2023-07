Candiani (Lega): “Il salario minimo non crea occupazione. E no al condono”

TRADATE – “Salario minimo non significa creare nuova occupazione. Il rischio è creare maggiore lavoro nero. La contrattazione collettiva è il miglior strumento per migliorare le condizioni lavorative”. Così l’onorevole di Tradate, Stefano Candiai, esponente della Lega e già sindaco tradatese.

Candiani ha preso posizione su uno dei temi più dibattuti del momento.

La posizione di Candiani sul condono fiscale – “Alla sinistra e ai suoi giornali lo ripetiamo ancora una volta: pace fiscale non significa condono. Chi ha dichiarato ma non riesce a pagare per oggettive difficoltà economiche dovute alla crisi è ben diverso rispetto agli evasori totali che invece a mio parere vanno puniti senza sconti” dice l’onorevole di Tradate.

