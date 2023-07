x x

SARONNO/SARONNESE – In attesa delle vacanze, chi rimane in città può scegliere tra le numerose iniziative proposte in questo fine settimana: dalla festa della birra a Solaro e nella vicina Castellazzo di Bollate, alle vacanze nel borgo con musica dal vivo e possibilità di cenare all’aperto in compagnia.

Da venerdì 28 a domenica 30 luglio

SOLARO – Torna la “Festa della birra” giunta alla sua 13° edizione nella location del centro sportivo Scirea di corso Berlinguer, con musica dal vivo, birra e street food tutte le sere nel ristorante coperto. Informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

LAZZATE – Un intero fine settimana per gustare le “Vacanze nel borgo” nella location di piazza don Antonio Galli. Area ricreativa per i più piccoli dalle 15, alle 21.30 intrattenimento con musica dal vivo e ben 450 posti a sedere nel ristorante allestito in piazza Giovanni XXIII con un ricco menù. Per informazioni e prenotazioni www.borgoinfesta.eu.

Venerdì 28 luglio

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Dalle 19, nell’elegante corte nobile di villa Arconati, torna “Birra in villa” una manifestazione organizzata da fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con Birra Artigianale Follia Pura. Per info e prenotazioni si può contattare il numero 3333618080.

UBOLDO – Dalle 20, con ritrovo alla cascina Leva in via Cerro 251, il “Parco dei Mughetti” propone un’escursione al tramonto di 5.5km con l’accompagnamento di una guida naturalistica. La partecipazione è gratuita, informazioni al sito internet www.comune.uboldo.va.it.

SARONNO – Alle 21, nella cornice storica di villa Gianetti, “Vinyl dj set and silent disco with Alex Perrydj”: music, fun, food and more. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

Sabato 29 luglio

MONZA – Alle 21, in piazza Trento e Trieste si conclude la rassegna internazionale di artisti di strada “Non solo clow”. Dettagli al sito internet www.comune.monza.it.

CESANO MADERNO – Dalle 9.30 alle 12.30, al giardino Arese Borromeo, evento musicale “Taiko Music Lab – Giappone Italia”. Informazioni al sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it.

Domenica 30 luglio

SARONNO – Alle 21.30, nella cornice di casa Morandi in viale Santuario 2, proiezione del film “Indiana Jones e il quadrante del destino”. L’evento si inserisce nella rassegna estiva “Cinema sotto le stelle”. Informazioni al sito internet www.cinemasaronno.it.

BELLANO – Nella cornice di Spazio Circolo, in via Alessandro Manzoni 50, ArchiViVitali in collaborazione con il fondo ambiente italiano presenta la mostra “Volti, la pittura italiana di ritratto nel XX secolo” a cura di Luca Beatrice e ideata da Velasco Vitali. La mostra rimarrà aperta fino al 12 novembre, per informazioni e orari si può consultare il sito internet www.archivivitali.org/2023/06/30/volti-la-pittura-italiana-di-ritratto-nel-xx-secolo/.

Cosa fare nel week-end torna online venerdì 1 settembre, buone vacanze!