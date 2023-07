x x

SARONNO – Tanto lavoro dei responsabili della struttura e dei volontari e tanti impegno sul fronte del controllo della situazione ma la conta dei danni al centro sportivo Ugo Ronchi diventa sempre più pesante.

Partiamo dai fatti: durante le grandinate di venerdì 21 e martedì 24 luglio il maltempo, pioggia, vento e grandinate, si è accanito sulla struttura. La grandine ha sfondato il tetto in più punti ha rotto l’impianto fotovoltaico. L’acqua si è infiltrata dal tetto alle pareti ed ha invaso tutti gli spazi: gli uffici, i corridoi e persino la tribuna.

I volontari e i responsabili della struttura hanno asciugato e cercato di arginare l’acqua che è entrata anche da sotto le porte ma i danni sono considerevoli. A preoccupare è ora le conseguenze per il parquet di cui è ricoperto il campo da basket. Era stato messo nuovo nel 2019 ma ora sarà necessario attendere qualche giorno per vedere se l’acqua è riuscita ad infilarsi sotto finendo per danneggiare e “far alzare” il parquet.

Del resto i responsabili della struttura si sono attivati fin dai primi momenti non sono asciugando ma anche cercando tecnici e società specializzate per le riparazioni del caso e soprattutto per evitare nuovi danni in caso ulteriori temporali.

