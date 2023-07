x x

GERENZANO – Case allagate per la terza o quarta volta, tetti scoperchiati o con vistose infiltrazioni: la tempesta di sabato 29 luglio ha peggiorato le già difficile situazioni del comune di Gerenzano dove moltissime case si trovano a fare i conti con importanti allagamenti. La giunta garantisce una presenza costante in Municipio per rispondere alle tante esigenze che si aggiungono agli adempimenti per lo stato di emergenza. Basti dire che in queste ore si sono dovute chiudere, per danni, sia la velostazione sia la casetta dell’acqua.

Da dove ripartire dunque? A Gerenzano un bell’esempio arriva da alcuni giovani cittadini che si sono messi, nella giornata di oggi, a disposizione delle famiglie in difficoltà. C’è chi ha genitori invalidi di cui occuparsi, chi ha bimbi piccoli e la casa allagata e chi non riesce a trovare personale per le riparazioni. E’ bastato poco. Un messaggio su Facebook con la propria disponibilità e tanta buona volontà al servizio del paese.

