SARONNO – Il parchetto di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, a margine di via I maggio e viale Santuario, è stato completamente devastato dal maltempo di ieri sera: la tromba d’aria ha strappato tutti gli alberi d’alto fusto posti a lato di via I maggio e gli stessi sono precipitati gli uno sugli altri, andando ad occupare buona parte della vicina sede stradale. Un disastro, una scena impressionante per chi, abitante nelle vicinanze, che sentendo il boato è accorso a vedere cosa stesse accadendo.

Almeno 6 o 7 i tigli di grandi dimensioni che sono precipitato al suolo, uno dal viicno cortile del centro cuturale di Casa Morandi è caduto sulla recinzione del teatro civico “Giuditta Pasta”. Per effetto dell’accaduto, la piazzetta, dove si trova il monumento ai caduti ha compleamente cambiato volto.

Tantissimi i danni causati da nubifragio e tromba d’aria di mezzanotte in tutta Saronno.

30072023