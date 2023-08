x x

SARONNO – Intervento dell’ambulanza ieri sera alle 20 in via Roma, nel tratto fra via Manzoni e via Visconti, dove era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà: è stato soccorso un uomo al quale è stato diagnosticata una intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo. Il paziente non è comunque apparso in pericolo di vita.

Intervento analogo l‘altro giorno in via San Carlo sempre a Saronno dove per una “intossicazione” è stata soccorsa, all’ambulanza della Croce rossa saronnese, una donna di 52 anni, quindi trasportata all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso, in condizioni comunque non gravi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: un precedente intervento dell’ambulanza sempre in via Roma a Saronno)

01082023