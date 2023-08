x x

ROVELLO PORRO – “Nel tentativo di poter dare un aiuto a coloro che hanno avuto danni ai propri tetti e non sono ancora riusciti ad individuare una ditta che si occupi dei lavori, si informa che la Cna di Varese, l’associazione degli artigiani e piccole imprese, d’accordo con le Amministrazioni dei Comuni colpiti dalla forte grandinata dello scorso 24 luglio, ha contattato tutte le proprie aziende che si occupano di realizzazione coperture tetti”. Lo fa sapere l’Amministrazione civica di Rovello Porro. Precisando che “tutte le aziende contattate hanno declinato l’invito poiché già coinvolte in moltissimi interventi di riparazione e non sono in grado di intervenire ulteriormente. Solamente un’impresa si è resa disponibile”.

Analoga richiesta, precisano dal Comune rovellese, è stata effettuata alla Cna di Como che sta provvedendo a contattare le proprie associate per conoscerne la disponibilità”.

Nell città di Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

