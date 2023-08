x x

SARONNO – Hanno dato una risposta immediata alla nuova normativa i distributori di carburante presenti sul territorio di comunale. Da ieri tutte le pompe di benzina della città di Saronno espongono il prezzo medio di benzina e diesel calcolato su scala regionale e reso noto dal Mise. Dopo che il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva presentata a fine luglio dalle associazioni dei benzinai, da ieri i distributori devono esporre un cartellone con i rispettivi prezzi medi in evidenza. L’affissione del costo, da aggiornare quotidianamente, deve avvenire entro due ore dall’inizio del servizio, compresi i distributori operanti in autostrada, ed entro le 10.30 per quelli attivi 24 ore su 24 ore

Il provvedimento del governo è arrivato con l’obiettivo di favorire una maggiore trasparenza sulle tariffe. Secondo i benzinai, che nei mesi scorsi hanno anche scioperato, la norma genererà solo “più confusione”. Contrarie anche le associazioni consumatori che come riportato dal Skynews

Un obbligo a cui in città, contrariamente a quanto avvenuto in altre realtà, si sono subito adeguati tutti i distributori cittadini che già nella giornata di ieri hanno esposto poi le varie voci, partendo dal gasolio in alto e a scendere benzina, gpl e metano.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione