SARONNO – “Saronno chiama, l’associazione “il Gabbiano” risponde!”. E’ la bella e solidale iniziativa che la storica associazione del rione Matteotti ha deciso di lanciare per la città e per le famiglie alle prese coi danni e i problemi legati al maltempo.

“Vieni a ripulire il Matteotti con l’associazione “Il Gabbiano” – è l’appello-invito che arriva dai volontari – A seguito del maltempo degli ultimi giorni il nostro amato quartiere ha bisogno di una mano per tornare a splendere. Domenica 6 agosto alle 9 ci troviamo al parco il Gabbiano in via Fratelli Cervi armati di guanti, rastrelli e carriole e andiamo a ripulire le strade del nostro quartiere. Vieni anche tu insieme a noi. Per info chiama o scrivi un messaggio a Marina al 3407306659”.

