Grande successo dell’estate di Ceriano Laghetto

x x

CERIANO LAGHETTO – Grande successo per i primi eventi dell’estate di Ceriano Laghetto. Sono stati tre giorni di grande partecipazione per il fine settimana di festa con la Pro Loco, poi gli scacchi, il coro Enjoy, lo spritz con i deejay e le poesie. Prosegue con ritmo calzante l’edizione 2023 dell’Isola pedonale in centro, che propone ogni fine settimana un’iniziativa diversa con l’obiettivo di coinvolgere persone di ogni età e far trascorrere piacevoli serate in compagnia. La festa della Pro Loco ha visto la partecipazione di moltissima gente, nelle quattro occasioni in cui è rimasto attivo il ristorante, venerdì, sabato e domenica a cena, oltre che domenica a pranzo, con grandi apprezzamenti per la qualità dei piatti proposti. “Abbiamo avuto un riscontro molto positivo sul menù e sulla qualità dei piatti serviti” -conferma Carlo Cattaneo, presidente della Pro Loco. “Durante la festa sono stati in servizio mediamente 35 volontari della Pro Loco a cui si sono aggiunti anche gli animatori dell’oratorio per il servizio ai tavoli, a cui va il nostro grazie. Prossimo appuntamento all’inizio di ottobre per la tradizionale Festa dei cortili”.

Martedì 11 luglio è stata la volta del tradizionale torneo di scacchi sotto le stelle, organizzato dall’Asd Scacchistica cerianese e giunto alla 27esima edizione, ospitato dai volontari di Villa Rita al Giardinone. Poi è stato protagonista il Coro Enjoy che ha proposto un eccezionale ed apprezzatissimo concerto, mentre sabato sera è stata la volta dello “Spritz party” con la musica dj set ed infine, domenica, l’appuntamento con “Respirando poesia”, le letture di poesie in piazza a cura di Patrizia Varnier, con gli interventi musicali degli Alima’s Route.

04082023