x x

GERENZANO – Tecnici al lavoro ieri sera, intorno alle 20,30 per la perdita che si è realizzata in via XX settembre. A dare l’allarme i residenti che hanno fatto accorrere i tecnici della società del gas che hanno presto realizzato uno scavo scoprendo una perdita idrica che ha raggiunto la conduttura del gas.

Allertata anche l’Amministrazione comunale che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione i tecnici in reperibilità si sono messi subito all’opera per porre rimedio al problema. Sono stati diversi i residenti ma anche i gerenzanesi di passaggio che si sono fermati a chiedere informazioni per cercare di capire cosa stesse succedendo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione