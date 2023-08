Calcio Eccellenza, Tricarico del Fbc Saronno dopo la prima giornata di preparazione: “Squadra forte”

x x

SARONNO – Ieri allo stadio di Cesate il raduno e la prima gornata di allenamento del Fbc Saronno per la stagione 2023-2024 che vede i biancocelesti neopromossi in Eccellenza, l’allenatore Danilo Tricarico è fiducioso: “Si parte con una squadra già completa, in ogni reparto, e con giocatori che già quasi tutti conoscevo personalmente e dei quali conosco il potenziale. Fiducioso? Certo, questa è una squadra forte. Per ora pensiamo solo a noi stessi e non alle rivali, con la consapevolezza che la società ha fatto sforzi importanti per allestire un gruppo all’altezza”.

Prosegue Tricarico: “Ora ci alleniamo mattina e pomeriggio per una settimana, più le amichevoli. Poi durante la stagione ci saranno quattro allenamenti settimanali. E poi via con la Coppa Italia, c’è tempo per amalgamarsi”.

Il pre-season dei biancocelesti: si inizia col Como

Primo test giovedì 10 agosto nella prestigiosa cornice dello stadio Sinigaglia di Como, contro la locale formazione lariana, che milita in serie B. Si gioca alle 11, per motivi organizzativi non è consentito l’ingresso del pubblico, si giocherà infatti a porte chiuse.

Seconda uscita in programmata in orario insolito, le 10.30, e si terrà al centro sportivo di Vedano Olona, contro la Varesina (serie D), sabato 12 agosto. Si prosegue quindi domenica 20 agosto con Sant’Angelo-Saronno mentre giovedì 24 agosto ci sarà Cisanese-Fbc Saronno (entrambe in trasferta).

