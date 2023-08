x x

SARONNO – Che fine hanno fatto i giocatori del Fbc Saronno vincitore nello scorso campionato di Promozione e che nella prossima stagione non vestiranno più la maglia biancoceleste?

Il difensore Fabio Vanzulli, classe 2002, è approdato nell’ambiziosa Nuova Abbiate, neo promossa in Prima categoria (dove si è accasato anche l’ex saronnese Nicola Coppola, terzino). Il 28enne Francesco Pelucchi, centrocampista, è invece andato al Mariano in Promozione dove si è accasato anche l’attaccante Simone Maugeri. Riparte invece dalla Prima categoria, ovvero dal San Paolo Cantù che punta in alto, l’attaccante Mirko Drago. Il bomber Manuel Brighenti è invece ansato al Meda sempre in Promozione.

Il talentuoso Davide Romeo è passato alla Castanese (Eccellenza) mentre Simone Malaspina, esterno 1994, è in cerca di sistemazione. Il giovane portiere Rivaldo Monteiro Borges è invece andato al Codogno (Eccellenza).

Il nuovo Fbc Saronno si raduna il prossimo 7 agosto a Cesate, dove è prevista la preparazione pre-campionato.

(foto: Manuel Brighenti con la maglia del Fbc Saronno)

