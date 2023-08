Amichevole Como-Fbc Saronno, mister Tricarico: “La loro bravura ci consente di migliorare”

x x

COMO – Per il Fbc Saronno si è trattato di tornare allo stadio Sinigaglia di Como dopo 25 anni, erano dai tempi della serie C che non succedeva: questa mattina l’amichevole fra i lariani, che militano in serie B ed i biancocelesti neopromossi in Eccellenza. Nessuno ha fatto caso al risultato di questo test estivo, finito comunque 11-0 per i comaschi. Risultato che non toglie il sorriso a mister Danilo Tricarico, allenatore del Saronno: “Sicuramente è stato bello giocare in questo stadio e contro il Como. I ragazzi si sono impegnati al massimo e se la si prende con intelligenza, la loro bravura ha evidenziato i nostri difetti, e questo ci consentirà di migliorare”.

Prosegue Tricarico: “Qualcosa di buono abbiamo fatto anche noi, ci portiamo a casa un bel allenamento e tanti spuinti per il lavoro da svolgere in questa fase di preparazione”. Il Fbc si è radunato per il primo allenamento stagionale lunedì scorso al centro sportivo di Cesate che resterà per tutto l’anno la struttura dove si svolgeranno gli allenamenti.

Prossimo appuntamento per il Saronno, sabato 12 agosto alle 10.30 al centro sportivo di Vedano Olona per l’amichevole con la Varesina (serie D).

10082023