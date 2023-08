x x

SARONNO – A ferragosto alle 21, nella centralissima piazza Libertà di Saronno, ci sarà un concerto dedicato a Benny Goodman, il Re dello Swing. L’evento, patrocinato dal Comune e ad ingresso libero e gratuito, sarà curato dalla Monday Orchestra, con la collaborazione di Paolo Tomelleri.

In caso di maltempo, la location sarà spostata al Cinema Teatro Prealpi, in piazza Prealpi 1. Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento all’indirizzo web www.comune.saronno.va.it oppure sul profilo Facebook: Città di Saronno – Cultura. Quello previsto è uno degli eventi del cartellone estivo cittadino, obiettivo quello di creare momenti di svago e di aggregazione per chi è rimasto in città anche in questo periodo tradizionalmente vacanziero.

